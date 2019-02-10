Tokat Şoförler ve Otomobilciler Odası başkanı kansere yenik düştü

Fatih YILMAZ/TOKAT,() - TOKAT'ta 3 yıldır kanser tedavisi gören Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Zeki Yakar (71) yaşamını yitirdi.

Tokat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı, evli ve 5 çocuk babası Zeki Yakar'a, 3 yıl önce rahatsızlığı dolaysıyla gittiği hastanede akciğer kanseri teşhisi konuldu. 15 yıldır oda başkanlığı görevini yürüten Yakar, 3 yıl boyunca kanser tedavisi gördü. Başkan Yakar, dün gece evinde istirahat ederken yaşamını yitirdi. Başkan Zeki Yakar'ın cenazesi Takyeciler Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazın ardından merkeze bağlı Behrem köyünde defnedildi. Yakar'ın cenazesine Ak Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve yaklaşık bin kişi katıldı.

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