Tokat polisinden Kızılay'a kan bağışı

Fatih YILMAZ/TOKAT,() - TOKAT İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu. İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, kan bağışının meslekler ile ilgisinin olmadığı ifade ederek, "Bu bir insanlık görevidir. Her insanın yapması gereken yardım şeklidir" dedi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Uzunburun hizmet binası içerisinde sabah saatlerinde başlayan kan bağışına polisler yoğun ilgi gösterdi. 2 gün boyunca sürecek olan kan bağışına 300'e yakın polisin katılması bekleniyor.

Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, kan bağışında bulunan polisleri ziyaret ederek duyarlılıklarından dolayı tebrik etti. İl Emniyet Müdürü Topaloğlu basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kızılay Kan Merkezindeki yetkililer, Kızılay'ın kan alma kampanyası olduğunu söylediler. Bizlerden de destek istediler. Sizler de biliyorsunuz, İl Emniyet Müdürlüğü olarak personel sayısı olarak fazlayız. Bizler de arkadaşlarımızın görüşünü aldıktan sonra kabul ettik. Bizler polis olarak 24 saat dışarıdayız. Ve kan lazım olduğu zaman vatandaş ilk bize geliyor. Gecenin farklı saatlerinde vatandaşımız arıyor. Acil kan lazım diyorlar. Tabi ki o saatte dışarıda kimse yok. Mesela bir trafik kazası oluyor. Trafik kazasına müdahale eden görevli memurlarımız yaralıları hastaneye kaldırdıklarında acil ameliyata alınıyor. Kan vermek gerekiyor. Hemen orada yardımcı olmak için kan veriyorlar. Bu bir insanlık görevidir. Her insanın yapması gereken yardım şeklidir" dedi.

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