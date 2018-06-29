Tokat, kapalı pazar yerine kavuşuyor

TOKAT,() - TOKAT Belediyesi tarafından yapımı devam eden Kapalı Pazar Yeri inşaatı büyük oranda tamamlandı.

Kapalı Pazar Yeri inşaat alanında incelemelerde bulunan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, burayı 1 Eylül 2018 tarihinde açmayı planladıklarını belirtti. Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine kapalı pazar yeri inşaatına başladıklarını belirten Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Eroğlu ''Adaylık sürecimizde pazarcı esnafımızdan ve siz değerli halkımızdan almış olduğumuz en önemli mesajlardan bir tanesi de buydu. Birkaç yıldır bu konu üzerinde çok çalıştık. Terminalin hemen arkasında, yüzme havuzunun hemen yanında yaklaşık 2500-3000 m2 'ye yakın bir alanımız vardı. Bu alanı değerlendirerek diğer taraftan da ırmağın üzerinde kapatmalar yaparak 10 bin m2'lik pazar yeri için oluşturulacak alanı belirledik. İlk olarak buranın kapama işlemini, ardından üstünün kapanmasıyla ilgili işlemlerini yaptık. 10 metrede bir ızgaralar oluşturarak suyun tahliyesini de sağlamış olduk. Her anlamda usulüne uygun ve güzel bir pazar yeri olacak şekle büründürdük. 1 Eylül 2018 tarihinde kapalı pazar yerimizi hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Çalışmaların yüzde 70'i tamamlandı, yüzde 30'luk bir kısmı kaldı'' dedi.



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