Tokat Belediyesi Çocuk Meclisi Kuruldu

TOKAT,() – TOKAT Belediyesi Çocuk Meclisi ilk toplantısını Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirdi.

Tokat Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri ve aileleriyle Belediye Sosyal tesislerinde ilk toplantısını gerçekleştirdi. Düzenlenen tanışma toplantısına Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu katılım yaparak meclis üyelerinin görüşlerini aldı. Tokat Belediyesi Çocuk Meclis ile ilgili açıklamada bulunan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızla yaptığımız toplantıda, şehrimize ilişkin düşüncelerini dinledik. Başta çocuklarımız olmak üzere herkesin daha yaşanabilir bir şehirde yaşaması için tüm gayret ve fedakârlıkla çalışmaya devam edeceğiz'' dedi.

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