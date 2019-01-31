Halil İbrahim YEL/TOKAT, () - ADALET Bakanlığı tarafından başlatılan "İcra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılması Projesi" kapsamında, Tokat 3’üncü İcra Dairesi açıldı.

Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan "İcra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılması Projesi" kapsamında, hizmetlerin uzmanlaşmış alt birimler eliyle yürütülmesi amacıyla Yeni İcra Dairesi Modelinin ve Kalite Yönetim Sisteminin yaygınlaştırılmasına karar verildi. Adalet Bakanlığı oluru ile kurulan Tokat 3’üncü İcra Dairesi açılarak faaliyete geçti. Tokat Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan 3’üncü İcra Dairesinin açılışına, Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı Tetkik Hâkimi Mustafa Selman Çelik, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, Tokat 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İbrahim Akbulut, Baro Başkanı Melih Yardımcı, Cumhuriyet Savcıları, Hakimler, avukatlar ve adliye personeli katıldı.

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı Tetkik Hâkimi Mustafa Selman Çelik, yeni icra dairesi modeli ile aynı mahalde birden fazla icra dairesi uygulamasının terk edilerek tek bir icra dairesi kurulması ve icra hizmetlerinin uzmanlaşmış alt bürolar eliyle yürütülmesinin hedeflendiğini söyledi. Çelik, ''Tokat'ta faaliyet gösteren icra dairelerindeki toplam iş sayısı göz önünde bulundurularak yeni icra dairesi modeline uygun 3’üncü İcra Dairesinin kurulması ile Danışma ve Kalite Yönetim Bürosu, Dosya ve Arşiv Bürosu, Mali İşlemler Bürosu, Esas ve Aile Bürosu, Haciz Bürosu ve Satış Bürosundan oluşan yeni bir sistemle vatandaşa hizmet verilecek” dedi.

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