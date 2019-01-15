Tohumlar toprakla buluştu

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde TEMA Vakfı'nın, 'Tohumu Fidana, Fidanı Ağaca, Ağacı Ormana' dönüştürme etkinliklerine devam ediyor.

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Bilim ve Sanat Merkezi tarafından düzenlenen tohum ekme etkinliğine TEMA Vakfı etkin olarak katılarak kurumun yönetici, öğrenci ve öğrenci velilerine tohum ekiminin önemi ve tekniği hakkında bilgi verdi. Daha sonra uygulamalı olarak tohum ekimi gösterildi. Ağırlıklı olarak meşe tohumu ekimi yapıldı. Meşe tohumu ekiminin yanısıra köknar, ladin, çam, ıhlamur ve çeşitli süs bitkisi tohumları ekildi. Etkinlikte toplam 300 adet kapa tohum ekimi yapıldı. Ekimin tamamlanmasından sonra can suyu verildi. Tohumlar çimlenip fidana dönüşünceye kadar yapılması gereken işlemler anlatıldıktan sonra etkinlik sonlandırıldı.

Etkinliği TEMA Vakfı Lüleburgaz Örgütü Başkanı Orman Yüksek Mühendisi Vicdan Aladağ ve Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin de katıldı.

