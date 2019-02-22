Tohum Otizm Vakfı unutulmadı

Muammer İRTEM/BURSA,()-GERÇEKLEŞTİRDİĞİ sosyal sorumluluk projelerde dezavantajlı gruba öncelik tanıyan Onur Market, Ayşe Hatun Özen Eğitim ve Dayanışma Vakfı işbirliği çerçevesinde Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocukların hayata kazandırılması için Tohum Türkiye Otizm Vakfı’na bağışta bulundu .

Onur Market ve Ayşe Hatun Özen Eğitim ve Dayanışma Vakfı işbirliği çerçevesinde çocuklara sahip çıkmaya devam ediyor. Özellikle, kadın, çocuk, engelli ve hayvanlar için geliştirdiği sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiren Onur Market, Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuklarımızın hayata kazandırılması için Tohum Türkiye Otizm Vakfı’na bağışta bulundu .

Özen Grup Destek Birimler Direktörü Vedat Erdem ve çalışanlarının gerçekleştirdiği ziyaret duygusal anlara sahne oldu. Vakıf yetkililerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vedat Erdem, bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk projesini yürüttüklerini belirterek, “Doğuştan gelen gelişimsel bir farklılık olan otizmin tek çaresi erken tanı ve sürekli eğitim almalarıyla sağlanabiliyor. Vakfın eğitim faaliyetlerine destek olmak ve otizmli çocukların hayatına dokunmaya çalıştık. Bütün desteklerimizi büyük bir içtenlikle, insana ve dünyaya saygımızın bir sonucu olarak yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi.

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