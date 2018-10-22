Tofaş, Mersin’den galip ayrıldı

MERSİN, () - MERSİN’de, Basketbol Gençler Ligi’nde A Grubu mücadelesinde Tarsus Amerikan Koleji NEF, Tofaş ile karşı karşıya geldi.

Edip Buran Spor Salonu’nda oynanan maç, karşılıklı sayılarla başladı. Maçta ilk çeyrek büyük çekişmeye sahne oldu. İki takımın da iyi hücum performansı gösterdiği periyotu 20-19 önde tamamlayan taraf TAC NEF oldu. Savunmaların ön plana çıktığı ikinci çeyrek sonunda takımlar soyunma odasına 32-32 eşitlikle gitti.

Yine yakın geçen 3’ncü çeyreğin son dakikalarında Tofaş son bölüme 54-51 avantajlı gitti. Nefes kesen dördüncü periyotta TAC NEF, Ömür Beşiroğlu ile galibiyete çok yaklaşsa da Tofaş son hücumu savundu ve çekişmeli maçta 75-74 galibiyetle ayrıldı.

Tarsus Amerikan Koleji’nde Ömür Beşiroğlu 18 sayı 5 ribaund, Mehmet Ali Yılmaz 13 sayı 6 ribaund 2 asist, Murat Can Güzelocak 10 sayı 9 ribaund 2 asist ile katkı verdi.

Tofaş’ta Temel Berkcan Keskindemir 16 sayı 3 ribaund, Emirhan Merdin 13 sayı 6 ribaund 3 asist, Ömer Yavaş 12 sayı 2 ribaund 1 asist ile oynadı.



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