Tofaş Fen Lisesi öğrencileri İl Mili Eğitim Müdürünü ziyaret etti

BURSA İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Tofaş Fen Lisesi’nde eğitim gören ve uluslararası platformlarda önemli başarılar elde eden öğrencileri makamında kabul etti.

Bursa İl Mili Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Uluslararası pek çok yarışmada dereceler elde Tofaş Fen Lisesi öğrencilerini makamında kabul etti. Ülkenin geleceğinin bugünün gençlerine emanet olduğunu ve gençlere bu anlamda çok iş düştüğünü ifade eden Dülger, ‘’Ülke olarak okuyan, sorgulayan, araştıran bir nesle ve özel yeteneklere ihtiyacımız var. Gençlerimiz araştırıp, üretecek bizler de onlara destek olacağız. Yarınların inşasını bugünün gençleriyle birlikte yapacağız” dedi. Dülger, ziyaret sonrası öğrencilere ve öğretmenlerine çeşitli hediyeler verdi.

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