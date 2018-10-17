TOETVA yöntemiyle tiroit ameliyatı

Erol AKKIR/ANTALYA, () - ANTALYA'da 2 tiroit hastasına, TOETVA adı verilen ağız içinden izsiz kozmetik ameliyat uygulandı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde daha önce meme başından guatr ameliyatları yapan Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cumhur Arıcı, endoskopik tiroidektomi yönteminin kozmetik avantajlarına dikkat çekti. Prof. Dr. Arıcı, bu kez tiroit hastalarına ağız içinden endoskopik yöntemle uygulanan ameliyatlarla, hastaların boyunlarında ve vücutlarında iz kalma ihtimalinin ortadan kalktığını söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Genel Cerrahi Kliniği'nde daha önce 4 hastaya meme başından guatr ameliyatı yaptığını ifade eden Prof. Dr. Arıcı, bu kez de aynı gün içinde iki hastaya TOETVA olarak adlandırılan, ağız içerisinden, alt dudak iç kısmından küçük bir kesiyle bu ameliyatları gerçekleştirdiklerini söyledi.

HASTA SEÇİMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Bu tür endoskopik ameliyatların özellikle hastanın boynunda hiç kesi izi kalmaması ve kozmetik sonuç açısından çok önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Arıcı, "Dikkat edilmesi gereken husus, bu tür ameliyatlarda hasta seçimi konusunda çok dikkatli olunması gerekliliği. Tiroit kanserli en sık boyun lenf bezlerine metastaz yapmaktadır. Özellikle boyunda lenf bezlerine metastaz olan kanser olgularında, büyük guatr varlığında, nüks (tekrarlayan) guatrlarda bu tür ameliyatlar konusunda ısrarcı olmamak gerekir. Aksi durumda, daha sonraki yıllarda yeniden ameliyatlara gereksinim olacaktır. Tekrarlayan ameliyatlarda da maalesef ses kısılmasına sebep olan sinir yaralanması gibi komplikasyon oranları oldukça yüksek" dedi.

HASTALIKLARINDAN KURTULDULAR

Antalya ve Mardin'de oturan iki hastaya ağız içerisinden, alt dudak iç bölgesinden TOETVA ameliyatları yaptığını ifade eden Prof. Dr. Cumhur Arıcı, "Hastamız Dudu Konyalı 58 yaşında. 1 yıldır şiddetli ağrılarla bize yönlendirildi. Yaptığımız değerlendirmelerde guatr bezinin hastalıklı olduğunu tespit ettik. Bu ameliyatı kendisine teklif ettiğimizde kesi olabileceği yönünde endişelerini bize iletti. Biz de bu yöntemle hiç bir kesi izi olmadığını anlattık ve kendisi kabul etti. 26 Eylül'de ameliyatını gerçekleştirdik. Şu an hiç bir sıkıntısı yok. Hiçbir komplikasyon gelişmedi. Yürüyüş yapıyor, yemek yemekte sıkıntı yaşamıyor. Hastamız taburcu olmaya hazır" dedi.

TAVSİYE EDİLEN HASTANE

Prof. Dr. Arıcı, "İkinci hastam ise 3 çocuklu 4 yıldır tiroit hastalığı ile mücadele ediyordu. Mardin Devlet Hastanesi'nde teşhisi konulduktan sonra, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi kendilerine tavsiye edilmiş. Hastamız 44 yaşında, aynı yöntemle gerçekleştirdiğimiz ameliyat sonrasında izsiz ve mutlu hayatını sürdürecek. Sağlığına kavuşmanın sevincini yaşıyor" diye açıklamada bulundu.

Yaşadıkları sıkıntılı günlerin geride kaldığı ifade eden 3 çocuk annesi Dudu Konyalı ve 3 çocuk annesi Katibe Bayhan, ameliyatlarının başarıyla sonuçlanmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

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