TOÇ Bir-Sen'de Karakoçan güven tazeledi

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - TARIM- Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ Bir-Sen) Afyonkarahisar Şube Başkanı Nevzat Karakoçan yeniden seçildi.

TOÇ Bir-Sen 37 No'lu Afyonkarahisar Şube Başkanlığı 3. Olağan Genel Kurulu termal bir otelde gerçekleştirildi. Genel kurula Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ın yanı sıra tarım ve orman teşkilatı üyeleriyle delegeler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından genel kurulun divan başkanlığına Genel Başkan Yardımcısı Zekeriya Yazıcı, divan üyeliklerini ise Ali Keskin ve Ömer Tekik getirildi.

Şube Başkanı Nevzat Karakoçan, tarım orman çalışanlarının hak ve hukuklarını korumak ve toplu sözleşmede hak ettikleri payı almaları için mücadele ettiğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı personeline döner sermayeden mahsuplaşma dışı yıllık 640 TL'ye kadar ödeme yapılmasını sağladıklarını aktaran Karakoçan, "Tarım ve Orman Bakanlığında kontrol görevi yapan mühendis, veteriner hekim, kimyager ve biyolog unvanlı personele görev yaptıkları her gün için ortalama 22 TL ödeme yapılmasını sağladık. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünde görev yapan personele brüt 300 TL, yılda 1800 TL'ye kadar fazla çalışma ücreti ödenmesini sağladık. Orman Genel Müdürlüğünde yangın fazla mesai ücretinin brüt 480 TL ile 780 TL aralığında ödenmesini sağladık. Toprak Mahsulleri Ofisi personeline ayda brüt 300 TL'ye yılda 1800 TL'ye kadar fazla mesai ücreti ödenmesini sağladık" dedi.

Mevcut Başkan Nevzat Karakoçan tek listeyle girdiği seçimde delegelerin tamamının oyunu alarak yeniden seçildi.

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