TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'ndan iş kadınları buluşması

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu, Arap ülkelerinden Ürdün’den, Irak’tan gelen iş kadınlarının da katılımıyla 'İş Kadınları Buluşması' etkinliği düzenledi. TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aysel Öztezel, dünyada kadınların iş hayatına katılma konusunda birlik olmaları gerektiğini ve Türkiye'deki kadın istihdam oranının artması gerektiğini söyledi.

Arap ülkelerinden Ürdün’den, Irak’tan gelen iş kadınlarının da katılımıyla TOBB Kadın Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen 'İş Kadınları Buluşması' İzmir Ticaret Borsası Yeni Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya, TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aysel Öztezel, TOBB Borsa Danışmanı Dr. Pınar Nacak, Iraklı balık yetiştirme ve geliştirme uzmanı Prof. Dr. Alaal Hamdani, Arap dünyasından gelen iş insanları katıldı. Kadınların iş hayatında katılımı konusunun altının çizildiği toplantıda, kadın birliğinin önemi vurgulandı.

Türkiye'deki kadın girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesine öncülük eden TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’nun projelerinden bahseden TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aysel Öztezel, "İzmir Ticaret Borsası koordinatörlüğünde faaliyet gösteren İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu olarak ilimizdeki oda/borsaları temsilen kurulumuzda yer alan 259 üyemiz ile İzmir’de kadın girişimciliği ve liderliğini geliştirmek, kadınlara kişisel gelişim yollarını öğreterek kariyer geliştirme fırsatları yaratmak amacıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Erkek egemen iş dünyasında mücadele eden, kadın dayanışması ile uluslararası platformda daha da güçlü olmayı hedefleyen Arap dünyasından, Ürdün’den, Irak’tan değerli iş kadınlarımız bizlerle. Ülkemizde mücadeleler sonucunda, kadın girişimciliği konusunda çok mesafe alındı. Son 5 yıla bakıldığında, kadın girişimcilerin sayısının yüzde 40 oranında artması da tüm bu çabaların boşa gitmediğini gösteriyor. Kadınlarımızın yükseköğretimde okullaşma oranı, yüzde 13’ten, yüzde 40’a çıktı" dedi.

Türk kadınları olarak mücadeleye devam ettiklerini söyleyen Öztezel, ne yazık ki Türkiye'de kadın istihdam oranının çok düşük olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Türkiye’de kadınlarımız iş hayatına yeterince dahil olamıyor. Kadın-erkek eşitliğine inanıyorsak, kadın istihdamında hedefimiz yükseklerde olmalı. Zaman içinde eğitim olanaklarını ve girişimcilik ruhunu geliştirerek hedefe doğru ilerlemeliyiz. Ne olursa olsun, kadının iş hayatının içindeki varlığını gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmak için mücadele etmekten vazgeçmememiz lazım. Kadınları gelişen bir ülkenin geleceği de aydınlık olur. Güçlü kadınlar, güçlü çocuklar, güçlü yarınlar demek. Kadınların daha fazla iş gücüne katılması demek, toplumun daha çok kalkınması demek."

Iraklı Prof. Dr. Ala Al Hamdani de, "Ziraat alanında birkaç projede geliştirme ve yetiştirme danışmanı olarak çalışıyorum. Irak’tan 2 firma ile beraber geldik. Bu kısa tanıtımın amacı Irak kadınlarının çalıştığını göstermek. Meydanda olmasa bile biz erkeklerin arkasında duran ve çalışan kadınlarız, bugün burada olduğumuz için de çok mutluyuz. Aynı zamanda yanımızda Arap mühendis, tasarımcı, dekorasyon mühendisi ve tekstil alanında çalışanlar var. Bu buluşmaya gelirken birkaç amacım vardı. Biliyosunuz ki Irak piyasası çok büyük bir piyasadır ama biz sadece ticari amaçlarla gelmedik. Türk kadınlarının yaşandığı sıkıntıları Irak’ta bizlerin de yaşadığını belirtmek istiyorum. Biz Irak’ta savaştan dolayı kadın nüfusu olarak erkeklerden fazlayız. O yüzden bugün buradayız ve sizlerle devamlı çalışmak istiyoruz. Sonraki buluşmanın Irak’ta olacağını umuyorum" diye konuştu.

Melis KARAKUZULU/İZMİR, ()

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