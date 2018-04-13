TOBB'dan Akhisar'a tam destek

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, seçimle güven tazeleyen Manisa'nın Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat'ı tebrik etti, "Yeni dönemde ihtiyacınız olan her konuda arkanızdayız" dedi.

Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat, borsa meclis üyeleri, TOBB delegeleri ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Kabulde TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Hisarcıklıoğlu, Akhisar'ın özellikle zeytin ve zeytinyağı sektöründeki başarısına dikkat çekerek, bu yöndeki çalışmaların artarak devam etmesi gerektiğini ifade etti. Alper Alhat ise Akhisar'ın Türkiye'nin en büyük zeytin şehri olduğunu hatırlatarak, "Akhisar'ın tanıtımı ile ilgili oda ve borsamızın çok büyük faydası oldu. Biz Akhisarımızı en etkin şekilde anlatmanın yolunu TOBB'da bulduk. TOBB Akhisar zeytinimizi şehrimizi en iyi anlatabilecek kurum oldu. Yeni dönemde iyi çalışmalara imza atacağız. Bunu hep birlikte yapacağız. Akhisar esnafı, sanayicisi, odalarımız ve borsalarımızdan çok umutlu. Bizde elimizden gelen her şeyi yapacağımıza inanıyoruz. Rifat Başkanımız Türkiye için çok önemli bir büyüğümüz, liderimiz. Türk iş dünyası adına çok önemli projelere imza attı. Bizde onun her zaman yanındayız" diye konuştu.

AKHİSAR (Manisa), ()

FOTOĞRAF