TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, YTSO'yu ziyaret etti

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ile Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı ve Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret ederek istişarede bulundu.

TOBB Başkanı M. Hisarcıklıoğlu’nu YTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özkan Şenel, Yönetim Kurulu Üyeleri Cemil Demiryürek, Hakan Gençer, Sabahattin Çetin ve Özgür Çavuşoğlu ile YTSO Meclis Başkan Yardımcısı Bahadır Düner ve Meclis Katip Üyesi İhsan Yılmaz karşıladılar. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Gazi Mustafa Kemal’in şehrinde olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum, muhteşem bir coğrafyada yaşıyorsunuz. Yalova’nın metropollere olan yakınlığı büyük bir avantaj. Yalova’nın termal turizm potansiyelini daha iyi değerlendirmemiz lazım ve bu bölgeyi tüm dünyaya daha iyi tanıtmalıyız” dedi.

YTSO Yönetim Kurulu Başkanı Becan da,“Sayın Hisarcıklıoğlu ilimize ve Odamıza hoş geldiniz. İş dünyamızın sesi olarak taleplerimizi, beklentilerimizi hükümetimize ilettiğiniz ve her zaman bizlerin yanında olduğunuz için şahsım ve Yalova Ticaret ve Sanayi Odası adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

YTSO Yönetim Kurulu üyeleri ile karşılıklı görüş alışverişi içinde geçen ziyaret sonrasında TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve YTSO yöneticileri, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni hizmet binası inşaatında incelemelerde bulundu.



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