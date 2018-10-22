TMMOB, İZFAŞ binasının tahsisinin iptali için dava açtı

TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, eski İZFAŞ binasını SES Vakfı'na ait Özel Tınaztepe Üniversitesi'ne 3 yıllığına tahsis etmesine yönelik aldığı kararın iptali için dava açtı.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, daha önce İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Şirketi (İZFAŞ) tarafından kullanılan Kültürpark'taki binayı, eylül ayı ikinci oturumunda Sağlık Eğitim Spor Vakfı'na (SES) Ait Özel Tınaztepe Üniversitesi'ne 3 yıllığına tahsis etme kararı aldı. Karara tepki gösteren TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, daha önce çeşitli açıklamalarla kararın geri çekilmesini istedi. Yaptıkları çağrıların sonuçsuz kalmasının ardından, yargıya gitme kararı alan TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, meclis kararının iptali için dava açtı. Kurul tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kültürpark'ın 2'inci derece doğal sit ve tarihi sit alanı olduğu hatırlatıldı. Kültürpark'ın tarihi, sosyolojik, ekolojik ve kentsel değerlerinin korunarak var olan değerlerinin arttırılmasının, bütün çalışmalarda en temel amaç olması gerektiği kaydedilen açıklamada, binanın ticari bir işletmeye tahsis edilmesinin kabul edilemyeceği de belirtildi.

'GELECEĞİ İPOTEK ALTINA ALINIYOR'

2016 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gündeme getirdiği Kültürpark Revizyon Projesi'nin, Koruma Amaçlı İmar Planı olmaması gerekçesiyle koruma kurulu kararıyla reddedildiği anımsatılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Kararın üstünden yaklaşık bir yıl geçmiştir. Bu kapsamda, Kültürpark'ın doğal ve tarihi değerlerinin geleceğe sağlıklı bir şekilde taşınması için demokratik katılımcı yöntemle üretilecek koruma amaçlı imar planı çalışmalarının yapılması beklenirken, mevcut imar planı kararlarını bile delen bir tahsis kararı gündeme getirilmiştir. 3 yıl ticari bir kurumun kullanımına bağlayarak, Kültürpark içinde yer almaması gereken bir kullanımla geleceğini ipotek altına almaktadır. Bu karar kurulun zorunlu tuttuğu koruma amaçlı imar planı kararlarını da bağlaması muhtemel bir durumu ortaya çıkarmaktadır."

'TALEPLERE AÇIK HALE GELECEK'

Tahsis kararının, Kültürpark'ın mevcut imar planı kararlarında yer almayan bir fonksiyon içerdiği savunulan açıklamada, bu nedenle tahsisin imar planı kararlarına aykırı olduğu belirtildi. Bölgenin, imar planında Kültürpark ve rekreasyon alanı olarak geçtiği vurgulanan açıklamada, "Bu kapsamda eğlence, dinlence ve piknik ihtiyaçlarına yönelik kullanımlar içerebilecekken, bu tahsis ile özel eğitim kurumunun kullanımını içermektedir. Dolayısıyla Kültürpark'ın bütününde koruma kullanma dengesinin gözetilerek bir planlama anlayışı olması gerekirken, bu karar ile aksine alanı ileride başka sermaye gruplarının parça parça taleplerine de açık hale getirerek Kültürpark'ın geleceğini tehdit altına sokmaktadır" denildi.

İZMİR, ()

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