Tiyatroyla geri dönüşüm eğitimi

İZMİR’de, Gaziemir Belediyesi ile Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı’nın (ÇEVKO) yürüttüğü eğitim projesi kapsamında çocuklara tiyatro aracılığıyla geri dönüşüm eğitimi verildi.

Çevre bilincini arttırmak amacıyla düzenlenen çalışmada ‘Dönüşüm iyi gelecek’ isimli oyun Gaziemirli minik seyirciyle buluştu. Tiyatroyla geri dönüşümün önemi, hangi maddelerin geri dönüştürülebileceği ve geri dönüşüm süreçleri hakkında bilgi verildi. Oyun kahramanları Su, Toprak ve Çevki’nin maceraları üzerinden geri dönüştürülebilir atıkların doğaya zararları ve bu atıkların geri dönüştürülmesi için nelerin yapılması gerektiği detaylı olarak anlatıldı. Tiyatroyla okulda, evde ve işyerlerindeki atıkların geri dönüştürülmesinin doğaya ve ekonomiye katkıları hakkında çocuklara eğlenceli bir dille bilgi verildi. Geri dönüşümün yaygınlaşması için düzenlenen eğitimlerle kağıt, karton, plastik, cam ve metal ambalaj atıkları ile geri dönüştürülebilir her tür atığın, evsel atıklardan ayrıştırılarak toplanıp ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

İzmir’de geri dönüşümü ilk başlatan ilçe belediyesi olduklarını ve çevre konusuna büyük önem verdiğini söyleyen Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, "Ambalaj atıklarının geri dönüştürülebilmesi için kaynağında, çöpten ayrı olarak toplanması ve geri dönüşüm endüstrisine ulaştırılması gerekiyor. Konut sakinleri, işyeri sahipleri, kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanları ile öğrencilere yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarımızla geri dönüşümün yaygınlaşmasını ve sürdürülebilirliğini sağlayacağız. Geri dönüşümün Gaziemir’de yaşamın bir parçası olması için özellikle geleceğin sahibi çocuklarımıza yönelik eğitim çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

İZMİR, ()

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