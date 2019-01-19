Tiyatrocu köylü kadınlar iki oyun sahneledi

MUĞLA'nın merkez ilçesi Menteşe'nin Yaraş Mahallesi'nde tiyatro topluluğu kuran köylü kadınlar, kendi yazdıkları 'Kosgep' ve 'Sarı inek' isimli 2 perdelik oyunlarını sahneledi. Kadın Çiftçiler Tiyatro Grubu üyelerinin performansı beğeni topladı.

Menteşe ilçesine 25 kilometre mesafedeki Yaraş Mahallesi'nde yaşayan köylü kadınlar, traktörle sabahları tarlaya gidiyor. Tarlada çalışan kadınlar, öğleden sonra odun topluyor. Kadınlar, topladıkları odunları kırıp, el arabalarıyla evlerine taşıyor. Günün ilerleyen saatlerinde hayvanlarına yem vererek süt sağan ve yoğurt hazırlayan kadınlar, akşam ise kendilerinin yazıp, eşleri ve çocuklarıyla oynadıkları tiyatro oyununun provalarına katılıyor. Kadınlar, önceleri köy kahvehanesinde yaptıkları provaları, alanın yetersiz olması nedeniyle Menteşe Belediyesi tarafından kendilerine tahsis edilen iki otobüsle, ilçe merkezine gelerek, Gazi Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde sürdürmeye başladı. Daha önce Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katıldığı Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde kısa bir oyun da sahneleyen tiyatro grubu üyeleri, yetenekleri ve sempatik davranışlarıyla dikkat çekiyor. Tiyatroya gönül veren kadınlar, son olarak şarkıcı Mabel Matiz'in 'A Canım' isimli şarkısına yapılan klipte de rol aldı.

Tiyatro topluluğu, dün (cuma) akşam, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde 'Kosgep' ve 'Sarı İnek' isimli oyunlarını sahneledi. Salon tamamen dolarken, bazı kişiler oyunu ayakta izledi. Grup üyeleri, oyunun sonunda izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Menteşe Belediye Başkanı CHP'li Bahattin Gümüş, "Çoğu ilkokul mezunu dahi olmayan, tarlada çalışan, inek sağan, çapa yapan köylü kadınların, fırsat verilmesi durumunda neler yapabileceklerini gördük. Bu bizi çok mutlu etti. Katılım çok yoğun oldu. Türkiye'ye örnek bir proje oldu. Diğer köylerde de kadınlarımızı bu gibi tiyatro ekipleri kurarak sanatla buluşturmak istiyoruz. Menteşe'yi kültürü ile ön plana çıkarmak istiyoruz. Bu kadınlarımız üçüncü oyunlarını oynadı. Bundan önce farklı illere gittiler ve buralarda da oyunlarını sahnelediler. Eğer diğer illerden turne için teklif gelirse biz her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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