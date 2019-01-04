Tiyatro yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen liseler arası tiyatro yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Cebeli Bereket Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen, Milli Mücadele ve Kahramanlık konulu tiyatro yarışmasına il genelinden toplam 10 okul katıldı. Birbirinden güzel oyunların sergilendiği yarışmada en yüksek puanı alan Rahime Hatun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi birincilik ödülüne layık görüldü. Yarışmada Adnan Oğuz Anadolu Lisesi ikinci, Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi üçüncü oldu.

BÜYÜK ALKIŞ TOPLADILAR

Programda, Rahime Hatun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan tiyatro ekibi yarışmada birincilik kazanan oyununu sergiledi. Kahramanlık ruhu yüklü tiyatro oyununda izleyenler duygulu ve gururlu anlar yaşadı. Tiyatro ekibi, özverili ve üstün gayretleri ile sergiledikleri oyuna büyük alkış topladı. Ekibine ödülünü Belediye Başkanı Kadir Kara verdi.

Başkan Kadir Kara konuşmada, "Milli Mücadele ve Kahramanlık konulu bu tiyatro eserinde emeği geçen herkese Osmaniyem ve Osmaniyeli hemşerilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Yarışmada ikinci ve üçüncü olan okulları da sahneye davet ediyorum. Çünkü atalarımız bu vatanı hep birlikte omuz omuza vererek kurtardılar. Bizde bu birliği daima koruyacağız. Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97.yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen tiyatro yarışmasına katılan herkesi canı gönülden tebrik ediyor 7 Ocak günü kutlama programlarına tüm Osmaniye’yi bekliyor herkese saygılar sunuyorum" dedi.

DERECEYE GİREN TÜM OKULLARA ÇANAKKALE GEZİSİ

Düzenlenen liseler arası tiyatro yarışmasının ödül gecesine Başkan Kadir Kara’nın öğrencilere yaptığı büyük jest damgasını vurdu. Sahnede tüm okulların büyük emek ve gayretlerine hep birlikte şahit olduklarını ifade eden Başkan Kara, yarışmada dereceye giren üç okulun da Çanakkale gezisine gönderileceği müjdesini verdi. Ödüller Belediye Başkanı Kadir Kara , Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Mustafa Aslan, Osmaniye İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik tarafından verildi .



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