Tiyatro ile geri dönüşümü öğrendiler

ÇOCUKLARA çevreyi temiz tutmanın ve geri dönüşümün önemini anlatmak için bir araya gelen Balçova Belediyesi ve Çevre Koruma Vakfı, "Dönüşüm İyi Gelecek" adlı tiyatro oyunu miniklerle buluşturdu.

Çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek amacıyla çalışmalar yapan Balçova Belediyesi ve Çevre Koruma Vakfı, geri dönüşümün ve çevre temizliğinin öneminin eğlenceli bir dille anlatıldığı müzikal oyunda çocuklara temiz bir dünya için neler yapılabileceği öğretti. Çocukların çevre temizliği ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirilmelerine çok önem verdiklerini ifade eden Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, "Biz yaşanabilir çevre konusuna, 'Ağaç yaşken eğilir' mantığıyla bakıyoruz. Çocuklarımız zaten çevre konusuna çok duyarlı. Biz bu bilgilerini pekiştirici adımlar atıyoruz. Dünyamız güzelleşecek ise bunu çocuklarımız başaracak" diye konuştu.

İZMİR, ()

FOTOĞRAF