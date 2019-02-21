Tiyatro etkinlik TIR'ı ilçelerde



ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, çocukları ve gençleri tiyatroyla buluşturmaya devam ediyor. 'TIRATRO' isimli tiyatro etkinlik TIR'ı ile Antalya'yı gezen AŞT oyuncuları 22 temsilde 11 bin 535 çocuk ve gençle buluştu.

Antalya Şehir Tiyatrosu (AŞT), ilçelerde tiyatroya gitme imkânı bulamayan çocukları ve gençleri 'TIRATRO' projesiyle sanatla buluşturuyor. Ücretsiz sahnelenen oyunlar, çocuklardan ve gençlerden büyük ilgi görüyor.

TIRATRO İLE HER YER SAHNE

Çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik oyunlarıyla ilgiyle izlenen AŞT TIRATRO isimli proje kapsamında mobil sahneye dönüştürülen 2 TIR ile Antalya'nın ilçelerini geziyor. Tiyatro sahnesine ihtiyaç duymaksızın oyunlarını sergileyebilme imkânına kavuşan AŞT oyuncuları, çocukların ve gençlerin sanat duygusunun gelişmesine katkı sağlıyor.

KEMER VE SERİK'TE YOĞUN İLGİ

TIRATRO etkinliği kapsamında 'Elbise Var İnsan Yok İnsan Var Elbise Yok' adlı kukla tiyatrosu Serik'te gerçekleştirdiği 6 temsilde 3 bin 520 çocuğa ulaştı. 'Okyanusta Bir Su Damlası' isimli çocuk ve gençlik oyunu ise Kemer ilçesinde 8 temsil yaptı. Kemer'de 4 bin 790 öğrenci AŞT'nin TIRATRO Projesi ile tiyatro izlemenin keyfini yaşadı. TIRATRO Projesi ile tiyatroyu en ücra mahallelere kadar götürmeyi hedefleyen ve 'Bizim için her yer sahne' diyen AŞT oyuncuları, tiyatro TIR'ı ile şubat ayı içerisinde de Demre'de 'Elbise Var İnsan Yok İnsan Var Elbise Yok' adlı Kukla Tiyatrosu ile 3 bin 225 Seyirci ile buluştu.

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