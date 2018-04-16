Tiyatro dolu haftasonu

KAYSERİ,() - BÜYÜKŞEHİR Belediyesi hafta sonu kültür sanat etkinlikleri kapsamında büyükler için “En Büyük Haber” çocuklar için “Arı Maya” ile “Bremen Mızıkacıları” oyunlarını sahnelendi.

Büyükler için “En Büyük Haber” adlı oyunu Kayseri’ye getiren Büyükşehir Belediyesi çocukları da Arı Maya ve Bremen Mızıkacıları ile buluşturdu. Ünlü çizgi film karakteri Arı Maya’yı, Tiyatro Mask oyuncuları Şehir Tiyatrosu’nda iki seans halinde sahneledi. Hafta sonu sahnelen bir başka oyun da Grimm Kardeşlerin yazdığı masallardan biri olan “Bremen Mızıkacıları” adlı oyun oldu. Şehir Tiyatrosu’nda sahnelenen oyunu Umut Vardarlı yönetti. İki seans halinde sahnelenen oyunda çocuklar ve aileler keyifli dakikalar geçirdi.

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