Titanic Mardan Palace'a yoğun personel başvurusu

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'da 25 Nisan'da kapılarını açmaya hazırlanan Titanic Mardan Palace Otel'de işe alınacak 1000 kişi için çok sayıda başvuru oldu.

Antalya'da yeniden kapılarını açacak Titanic Mardan Palace Otel'de tüm departmanlardan toplam 1000 kişiye istihdam sağlayacak kariyer gününe çok sayıda kişi katıldı. Çevre il ve ilçelerden de katılımın yoğun olduğu kariyer gününde, daha çok ön büro, yiyecek içecek departmanı ve kat hizmetleri pozisyonlarına başvuru oldu.

Titanic Hotels Grup İnsan Kaynakları Direktörü Çağatay Erdoğan, işe alımlarda en çok güler yüze dikkat ettiklerini söyledi. İyi kalpli, hoşgörülü ve nazik tutumun önemli olduğunu belirten Erdoğan, "Bir çalışanın evinde çiçek yetiştirmesi, kırık bir kalp karşında özür dilemeyi bilmesi, bir sokak hayvanına ev sahipliği yapması ve çevresine duyarlı olması önceliğimiz olacak. İnanıyoruz ki iyi kalpli ve teknik becerileri olan çalışanların bulunduğu ortamın ücretle ölçülemeyen kutsal bir havası vardır" dedi.

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