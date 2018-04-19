TISİAD Erbil’e çıkartma yapacak

MERSİN, () – MERSİN’de bulunan Türkiye-Irak Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TISİAD) yönetimi Irak’ın Erbil kentine düzenleyeceği iş gezisi için sivil toplum örgütleri ve iş dünyası temsilcileri ise görüşerek bilgilendirme yaptı.

(TISİAD) Genel Başkanı Nevaf Kılıç, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ve Silifke Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) yöneticilerini ziyaret etti. Başkan Kılıç, Türkiye ve Irak arasında ekonomik ilişkileri ilerletmek adına 5-7 Mayıs tarihlerinde Türk İş Adamlarıyla beraber Erbil’e iş gezisi düzenlemek için bilgilendirme ziyaretlerinde bulundu.

Kılıç, Türk iş adamlarıyla ile birlikte Erbil’e yapacakları ziyaretin iki ülke için büyük yarar sağlayacağını belirterek, "Irak, Türkiye gibi gelişen bir ülkedir. Irak, Rusya’dan sonra yaş sebze ve meyve ihracatı yaptığımız 2’nci ülkedir. Turizm ve sanayinin gelişmesi için her iki ülkenin birbirine faydası olacaktır" dedi.

Kılıç, Erbi’in, büyümeye ve gelişmeye açık bir kenti olduğunu ifade ederek, "Hali hazırda modern ve ekonomi alanı olarak Irak’ın diğer kentlerine oranla daha geniş ve verimlidir. Türk İş Adamlarımızın Irak’lı İş adamlarıyla tanışması, hem Mersin ekonomisine hem de Erbil ekonomisine katkı sağlayacaktır. Bunun için Irak’a ırak olmayalım" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI