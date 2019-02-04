Tiryaki: Yenimahalle’de güzel günlerin temelini atıyoruz

ANKARA, () - ALTINDAĞ Belediye Başkanı, Yenimahalle Belediye Başkan adayı AK Parti'li Veysel Tiryaki, Yenimahalle’de seçim koordinasyon merkezlerinin açılışını gerçekleştirdi. Tiryaki, "Cumhur İttifakı’nın oluşturduğu sinerji ve vatandaşlarımızın desteği ile Yenimahalle’de güzel günlerin temelini atıyoruz. Seçim koordinasyon merkezlerimizde kapımız herkese sonuna kadar açık" dedi.

Cumhur İttifakı, Yenimahalle’nin Şentepe semtinde iki seçim koordinasyon merkezini açılışını gerçekleştirdi. Açılışa, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Alper İnceöz, MHP İlçe Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Mualla Varol ve çok sayıda vatandaş katıldı. Seçim merkezlerinde vatandaşlarla bir araya geleceğini belirten Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki, “Tüm vatandaşlarımızı sıcak bir çayımızı içmeye, sohbet etmeye ve Yenimahalle’de gerçekleştireceğimiz projelerimizi dinlemeye bekliyoruz. Merkezlerimiz herkes için hayırlı olsun" dedi.

'YENİMAHALLE’DE ROTAMIZI İLK GÜN BELİRLEDİK'

Cumhur İttifakı’nın oluşturduğu sinerji ve vatandaşların desteği ile Yenimahalle’de güzel günlerin temelini attıklarını kaydeden Tiryaki, şunları söyledi:

"Seçim koordinasyon merkezlerimizde kapımız herkese sonuna kadar açık. Derdini, taleplerini anlatmak isteyen, bizleri dinlemek isteyen tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Hep söylediğimiz gibi birlikten kuvvet doğar. Yenimahalle’de gerçekleştireceğimiz her başarıda vatandaşlarımızın da emeği büyük olacak. İlçedeki inanmışlık ve heyecan bizi başarıya götürecek. Çünkü biz Yenimahalle’ye ilk günkü heyecanımız ve meslek aşkımızla geldik. Yenimahalle’de rotamızı ilk günden belirledik. Vatandaşlarımızın ve Yenimahalle’nin ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlarımızı gerçekleştireceğiz. İnşallah, Yenimahalle’de hep birlikte daha çok açılış göreceğiz. Altındağ’da yaptıklarımız, Yenimahalle’de yapacaklarımızın teminatıdır."

'YENİMAHALLE’NİN YENİLENMEYE İHTİYACI VAR'

Yenimahalle’de modern ve Avrupa standartlarında projeleri hayata geçireceklerini ifade eden Tiryaki, ‘şimdi yenilenme zamanı’ ve ‘şimdi Yenimahalle zamanı’ sloganları ile yola çıktıklarını söyledi. Yenimahalle’nin kentler arasında çok daha önlerde yer alması gerektiğini vurgulayan Tiryaki, şöyle dedi:

"Vatandaşlarımızın sorunlarını bilerek, aramızdaki güven köprüsünü inşa ederek yola devam ediyoruz. Yaklaşık 1 aydır Yenimahalle’yi sokak sokak geziyorum, insanları dinliyorum. Yenimahalle’nin yenilenmeye ihtiyacı var. Adı yeni ancak pek çok mahallesi artık eskimiş durumda. Yenimahalle’de pek çok alanda yeniliklerin öncüsü olacağız. Kaynakların çarçur edilmemesi için, belediyenin kaynaklarının tamamen ilçe halkına harcanması için yola çıktık. Bu yolda birlik ve beraberlik çok önemli. Biz belediyeciliğe gönül verdik. Vatandaşlarımıza hizmet etmek, onların ihtiyaçlarına cevap verebilmek bizler için çok kıymetli. Bu yüzden Yenimahalle’de uğramadık sokak bırakmayacağız."

FOTOĞRAFLI