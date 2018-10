Tireli süt üreticileri dertli

İZMİR'in Tire ilçesi Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu, girdi maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle et ve süt ürütecilerinin sıkıntıda olduğunu belirtip, Ulusal Süt Konseyi'nin bir an önce toplanıp, süt fiyatlarını en az 1 litre süt fiyatıyla 1,3 kilogram yem alınabilecek seviyeye getirilmesini istedi. İbişoğlu, canlı hayvan ithalatına son verilmesi gerektiğini de söyledi.

Dövizdeki artışın ardından elektrik, mazot ve yem gibi girdi maliyetleri artarken, süt fiyatının yerinde sayması nedeniyle süt üreticileri sıkıntılı günler yaşıyor. 2008 yılında yaşanan süt krizini hatırlatan Tire ilçesi Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu, "O dönemde, girdi fiyatları ve kasaplık karkas fiyatları artarken çiğ süt fiyatları yerinde saydı. Artış olduysa da çok az oldu. Böyle olunca üretici maliyetleri karşılayamadı. Maliyetleri karşılayamayınca da damındaki hayvanın bir kısmını kasaba gönderdi ve kestirdi. Hal böyle olunca ülkemizdeki damızlık hayvan sayısı azaldı. Azalınca süt açığı meydana çıktı. Kasaplık et açığı meydana çıktı. Et açığı meydana çıkınca da ithalata başladık. İthalata başlayınca, kendi çiftçimize destek vermek yerine 2009 yılında milyarlarca dolar parayı başka ülke çiftçilerinin cebine soktuk. Onları zengin ettik. Aradan geçen 10 yıllık süreç içerisinde belli dengeler oturmaya başladı. Tabii ki bu dönemde kasaplık hayvan ithalatı devam etti" dedi.

"SÜTE YAPILAN ZAMMIN ANLAMI KALMADI"

İthalatın acilen kesilmesi gerektiğini vurgulayan İbişoğlu, "Özellikle de canlı hayvan ithalatı kesilmelidir. Şarbon hastalıkları çıkıyor, sağlıksız etler geliyor. Bununla birlikte İslami şartlara uygun mudur değil midir tartışmaları yaşanıyor. En son geçen temmuz ayında Ulusal Süt Konseyi toplandı, süt fiyatını 1 lira 53 kuruştan 1 lira 70 kuruşa çıkardı. Bu rakam yeterli mi? Tabii ki değil. Ama böyle bir mali krizin ortaya çıkacağını kimse bilemiyordu. Böyle olunca da yem fiyatları yükseldi. 50 liralık yem 80 liraya çıktı. 60 liralık yem 90 liraya çıktı. Bu rakamlardan sonra süte yapılan zammın bir anlamı kalmadı" diye konuştu.

"DÖVİZ KURU FİYATLARI İKİYE KATLADI"

İthalatın bir çözüm olmadığını, döviz kurunun ithal edilecek etin de fiyatını katladığını belirten İbişoğlu, şunları söyledi:

"Bizler Küçükmenderes Havzası'nda yaşayan çiftçiler olarak çok şanslıyız. Çünkü bütün kaba yemi üreticilerimiz burada kendisi yetiştiriyor. Zaten ülkemizde bulunan çiftçilerin yaklaşık yüzde 98'i küçük aile işletmesi olan çiftçilerden oluşuyor. Yani çiftçilerimiz kendi yağında kavrulmaya çalışıyor. Dışarıdan sadece süt yemini ve besi yemini alıyor. Buna rağmen üretici zor durumlara düşmeye başladılar. Şimdi üreticilerimiz damızlık ineklerinden bir kısmını kestiriyor ve açığını kapatmaya çalışıyor. Yaşananlar 2008 yılındaki süt krizini hatırlatıyor. Döviz kuru fiyatları ikiye katladı. Onun için ithalatın kesinlikle tamamen kaldırılması lazım. Süt fiyatların Konsey tarafından tekrar belirlenmesi lazım. Yani bugün 1 litre sütün maliyeti 2 lira 20 kuruşa çıktı. Bu durumda üretici her gün zarar ediyor. Ulusal Süt Konseyi'nin toplanıp süt fiyatlarını en az 1 litre süt fiyatıyla 1,3 kilogram yem alınabilecek seviyeye getirilmesi gerekmektedir. Belki 1 sene sonra bugünkü et fiyatının yüzde 30 fazlasına et yiyeceğiz belki yiyecek eti bulamayacağız. Şu dönemde de bu mağduriyetlerin önlenmesi için üreticiye kasaplık hayvanlarda hayvan başına pirim ödenmesi, yemde de yem fiyatları üzerinden üreticiye pirim verilmesi gerekiyor."

