Tireli muhtar adaylarından dayanışma ve birlik- beraberlik vurgusu

İZMİR'in Tire ilçesinde 30 muhtar adayı bir araya gelerek, dayanışma ve birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Tire'de Ergün Çelik, Özgür Çakıcı, Metin Karaoğlan, Rahmi Çatalbaş, Fahri Şahan, Gültekin Karabaşoğlu, Ahmet Fuat Çakıcı, Elmas Yalçın, Tayfun Tolga, Ahmet Yenilmez, Hakan Aydoğdu, Hasan Civan, Muhsin Ölez, Savaş Özcan, İbrahim Kırkağaçlı, Binnaz Nizamoğlu, Serpil Daşdöyen, Alime Ulaş, Aysun Uysal, Erdal Keskin, Adnan Sertdemir, Murat Seke, Bülent Appan, Mustafa Sessiz, Nursima Durmaz, Bahar Pınarbaşı, Gonca Yeşiler, Semiha Karaca, Dudu Acar ve Turgut Amaç'ın aralarında bulunudğu 30 muhtar adayı toplantı düzenlenleyerek kent için çalışacaklarını duyurdu. Atatürk Mahallesi Muhtar adayı Ergün Çelik, "Girdiğimiz bu hizmet yarışında aynı mahalleden sayıları 10'u bulan adaylarımız mevcut. İşte tam bu noktada güzel bir demokrasi örneği sergilemek için hepimiz bir araya geldik. Düzenlediğimiz bu toplantıda seçim süreci boyunca izleyeceğimiz yol haritası, adaylar arasındaki birlik ve beraberliğin tesisi ve muhtarlık seçimlerinde adayların yaşadığı sıkıntıları konuştuk. Bu konularla birlikte bir araya gelmemizdeki en önemli sebebimiz de hoşgörü kenti olan Tire'den, Türkiye'nin dört bir köşesine anlamlı bir mesaj vermekti" dedi.

Yiğit SOYLU / TİRE (İzmir), ()

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