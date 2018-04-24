Tire'ye 3 kilometrelik yeni su hattı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Tire ilçeside yaz aylarında yaşanan su sıkıntısını çözmek için, Kaplan Mahallesi'nde açtığı sondaj kuyusundan Tire merkezine su götürmek amacıyla 3 kilometrelik iletim hattı döşedi.

Tire'de yaz aylarında artan su ihtiyacını karşılamak amacıyla ilçede çalışmalar yapan İZSU, 7 kuyuyu devreye aldı; 7 kuyunun da sondaj çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan kuyu yatırımları sürerken diğer yandan Tire merkezine su iletmek için ilave su kaynakları da devreye alınıyor. Tire'ye 5 kilometre uzaklıkta Kaplan Mahallesi'nde kuyu açan İZSU, kuyu suyunu Tire merkeze ve su sıkıntısı çeken Hisarlık Mahallesi'ne ulaştırmak amacıyla 3 kilometrelik iletim hattı döşedi. Kuyudan saniyede 20 litre su elde ediliyor. Özellikle yaz aylarında ihtiyaç duyulması halinde kuyudan Tire merkezine su iletilecek. Ayrıca İZSU Genel Müdürlüğü, Fatih Mahallesi'nde eskiyen ve kaçaklara neden olan 1 kilometrelik içme suyu şebeke hattını yeniledi.

İZMİR, ()

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