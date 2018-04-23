Tire festivali ilgi gördü

TİRE Birinci Tarımsal ve Yöresel Ürünler Festivali, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven, festivalin ilçenin tanıtımı ve bölgesel güç olması yolunda önemli bir adım olduğunu söyledi.

Tire Kaymakamlığı himayesinde, Tire Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü işbirliğinde hafta sonunda yapılan Tire Birinci Tarımsal ve Yöresel Ürünler Festivali'ne, çevre il ve ilçelerden on binlerce insanın akın etti. Her yaştan vatandaşın festivale ilgisi, büyük oldu. Festivalde, Tire ve Küçük Menderes Havzasında yetişen tarım ürünleri, halkın beğenisine sunuldu. Tire'nin en büyük festivalinde, açılan yüzlerce stantta tarımsal ürünler, el sanatları ve yöresel ürünler geniş bir alanda sergilendi. Gölet şenlik alanında festivalin ikinci günü, Tire Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterileriyle başladı. Musalar Mahallesi Halk Oyunları Zeybek Ekibi gösterileri soluksuz izlendi. Karateke Sulama Kooperatifinin Keşkek ve Lokma ikramına ilgi büyük oldu. Festivale gelen çocuklar da unutulmadı. Çok sayıda miniğin katıldığı tekerleme yarışması, çocuklara zevkli ve eğlenceli dakikalar yaşattı. Yarışmanın kazanını olmamasına rağmen verilen ödüller, çocukları mutlu etmeye yetti. Festival alanında palyaçolar çocukları eğlendirirken, çocukların yüzleri çeşitli figürlerle boyandı.

Öte yandan tüm parçalarını kendi imkanlarıyla bir araya getiren öğrencilerin tasarladığı uçurtmalar, tasarım yarışmasında boy gösterdi. Yarışmanın kazananlarına ödüllerini Kaymakam Tanrıseven, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Ali Naki Ceylan ve İzmir'deki bir özel hastanenin Genel Müdürü Veysi Kubba verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası'nın ortaya koyduğu canlı performans beğeni topladı. Vatandaşların da eşlik ettiği müzikler gölet alanında keyifli bir ortam yarattı. Yerel sanatçıların da sahne aldığı gösteriler, vatandaşlardan alkış aldı. Tire Birinci Tarımsal ve Yöresel Ürünler Festivalinin ziyaretçileri hem alışveriş yaptı hem de gönüllerince eğlendi.

Vatandaşlar, ilk kez bu ölçekte bir festival düzenlendiğini belirterek, başta İlçe Kaymakam Tanrıseven olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Festivalin fikir babası Kaymakam Tanrıseven, iki gün boyunca dolu dolu geçen bir festivale ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Tanrıseven, şunları söyledi:

"Festival, kent dinamiklerini harekete geçirme ve bölgesel güç olma yolunda önemli bir adım oldu. Hem yöresel ürünlerimizi tanıttık hem de vatandaşlarımız ailece eğlendi. Festivali birlikte düzenlediğimiz Tire Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Ziraat Odalarımız, Tarım Müdürlüğümüz ve sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemlerde de Tire'mizde bu tür festivaller yapmaya ve kentin adını duyurmaya devam edeceğiz."

TİRE (İzmir), ()

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