Tire'de yöresel ürünler festivali

İZMİR'in Tire ilçesinde bu yıl ilk kez 'Tarımsal ve Yöresel Ürünler Festivali' düzenlendi.

Tire Kaymakamlığı, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Tire Belediyesi'nin işbirliğiyle Gölet Şenlik Alanı'nda gerçekleşen festivalde, Tire ve yöresinde yetiştirilen tarım ürünleri, açılan stantlarda sergilendi. Festival süresince gerçekleştirilen konserlerde eğlence doruğa çıktı. Herkese açık yemek ve tatlı yarışmaları düzenlendi. Çocuklara yönelik uçurtma tasarım yarışmaları yapıldı. Bando konserleri de ilgi çekti. Halk dansları ekipleri, festival alanında gösterilerini sundu. Organizasyon komitesi tarafından ziyaretçilere ücretsiz keşkek ve lokma ikram edildi.

Gölet alanındaki festival programının sunuculuğunu, Tire'nin ünlü sunucusu Şeref Şenki yaptı. Programda İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mutlu Tıraş, Belediye Başkanı Tayfur Çiçek ve Kaymakam Hasan Tanrıseven birer konuşma yaptı. Yoğun katılımın olduğu festival renkli geçti.

Kamuran KIZILBOĞA / TİRE (İzmir), ()

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