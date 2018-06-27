Tire'de AK Parti CHP'den yüksek oy aldı

İZMİR'in Tire ilçesinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'na yüzde 53.59, Cumhur İttifakı'na ise yüzde 41.76 oranında oy çıktı. İlçede CHP, yüzde 34.02'lik dilim ile AK Parti'nin gerisinde kaldı. AK Parti, Tire'de yüzde 34.45 oranında oy aldı. İYİ Parti'nin İzmir genelinde en yüksek oy aldığı ilçe de Tire oldu. Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Tire'de yüzde 40 oy çıktı. Erdoğan, Tire'de partisinden fazla oy alırken, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını geçemedi. İnce'ye sandıktan yüzde 44.11 oranında oy çıktı.

2014 yerel seçimlerinde Tire'de CHP'ye yüzde 37.1 oranında oy çıkmıştı. 2015 genel seçimlerinde ise yüzde 41.3 oranında oy alan parti, önceki genel ve yerel seçimlere göre oyunu düşürdü. AK Parti de 2015 genel seçimlerindeki oyunu koruyamadı ve yüzde 37.5 oranında aldığı oyu, yüzde 34.45'e indirdi. Seçim sonuçlarına dair açıklama yapan CHP Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar, yaşanan oy kaybının birçok etkene bağlı olduğunu söyledi. CHP ve AK Parti'nin oylarında düşme yaşandığını kaydeden Şenoyar, "AK Parti biraz önümüze geçti. İYİ Parti de bir trend yakaladı. Buradan bir milletvekili çıkardı. Bu arkadaş da iyi birisi. Bu arkadaşın etkisi oldu. Ayrıca mevcut iktidar devlet kaynaklarını kullandı. Bunun da sonuçları oldu. Ramazan ayında nakit yardımları yapıldı. Kömür yardımlarının bu aya denk getirilmesinin de etkisi var. Kızılay kamyonları ile erzak dağıtıldı. Devlet memurlarının sosyal paylaşım siteleri incelendi. Bu kişilerin ilçe başkan yardımcıları tarafından tehdit edilmesi, sindirilmesinin de sonuçlarda etkisi var. Tire'de CHP'nin yaptığı çalışmalar son derece iyiydi. 2014 yerel seçimlerde aldığımız oya sahip olduk" diye konuştu. Diğer partilere oylarının kaydığını söyleyen Başkan Şenoyar, Tire'de gayet başarılı olduklarını savunarak, şunları söyledi:

"Ama daha da yüksek oy alacak pozisyondaydık. Diğer partilere kayan oylarımızı geri alacağız. Yaptığımız çalışmalar ile sağ seçmenin oylarını almıştık. İYİ Parti'ye kayan o oyları geri alma şansımız yüksek."

AK PARTİ'NİN HEDEFİ YEREL SEÇİMLER

AK Parti Tire İlçe Başkanı Mustafa Selman İçelli de siyasi rakibi Hakan Şenoyar'ın iddialarına, "AK Parti'nin birinci parti olması bizim 3 aylık ilçe başkanlığı dönemimiz için çok gurur verici. Tire'de çok güzel çalıştık. İftar yemekleri verdik. Doğru. Biz her ramazan bunu yapacağız. İftar yemekleri vermek bizim geleneklerimizde var. Yoksula bakmaksa, oradaki vatandaşlarla iftarı birlikte açmak gurur verici. Muhalefet her zaman bunu eleştirir. Ama hiç de eleştirecek bir şey değil. Muhalefetin yaptığı gibi gizli gizli, yalan yanlış şeylerle kimseyi eleştirmedik" yanıtını verdi. AK Parti'nin Tire'de eski günlerdeki başarısını yakaladığını aktaran İçelli, "Partimizin bu çalışması ve birinciliği yerel seçimlerin habercisi. İlk hedefimiz yerel seçimlerde de belediyeye AK Parti'nin bayrağını dikmek" diye konuştu.

'YEREL SEÇİMLERDE BİZ DE VARIZ'

İYİ Parti Tire İlçe Başkanı Hayati Okuroğlu da çok kısa sürede seçimlere hazırlandıklarını belirtti. 6 aylık sürede en iyi performansı ortaya koyarak bunu başardıklarını kaydeden Okuroğlu, şunları söyledi:

"Başta parti büyüklerimiz olmak üzere hepimiz, köy köy, mahalle mahalle sıkılmadık el bırakmadık. Tire'de tüm siyasi partilerden oy aldık. Yerel seçimelere de bugünden itibaren hazırlanmaya başladık. Bu bizim karnemizdi. Yerel seçimlerden önce 'Biz de varız' dedik."

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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