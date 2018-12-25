Tire-Belevi Yolu'nda inşaat çalışmaları hızlandı

İZMİR'de yürütmeyi durdurma kararı ve yürütücü firmanın değişmesinden sonra faaliyetin durma noktasına geldiği Tire-Belevi Yolu'nda inşaat çalışmaları yeniden hız kazandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Tire-Belevi Yolu'nun temelinin dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Aslan'ın attığını, yürütmeyi durdurma kararı ve yürütücü firmanın değişmesinden sonra faaliyetin durma noktasına geldiği Tire-Belevi Yolu'nda inşaat çalışmaları yeniden hız kazandığını söyledi. Dağ, şunları söyledi:

"Yapılması planlanan ve gerekli çalışmalar neticesinde yapımına başlanan Tire-Belevi yolu bölge insanımız için bir ihtiyaçtan da öte zorunluluk. Yolun temelini attıktan sonra çalışmalar hızla başladı. Belevi Gölü'nün zemin ıslahı ve dolgu çalışmaları yapıldı ama akabinde o aşamada bir mahkeme süreci yaşandı. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı vermesinin ardından gerçekleşen yeni bir ihale ile yüklenici firma değişti. Yüklenici firma ihale dönemi ile çalışma dönemi arasında gerçekleşen kur dalgalanmasını ve maliyet artışını öne sürerek maalesef işi yavaşlattı. Geçtiğimiz haftalarda yolun durduğuna ilişkin haberlerden sonra harekete geçtik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız ve Karayolları Genel Müdürümüz ile yaptığımız görüşmeler neticesinde yolun inşaatına hızla devam edileceğinin sözünü aldık. Tire- Belevi yolunun bölge insanımız için ne denli bir öneme sahip olduğunu biliyoruz. Bunu bildiğimiz için de diyoruz ki Tire-Belevi yolu bizim önceliğimiz, öncelikli yatırımımızdır."

İZMİR, ()

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