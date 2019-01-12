TIR yolda kaldı, yol ulaşıma kapandı

Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE(Bartın), () - BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde yolun kaygan olması nedeniyle virajdan çıkamayan TIR nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Kurucaşile ilçesinde devam eden yol çalışmalarında kullanılan tünellerde kullanılan sondaj makinesini taşıyan TIR'ın kayması nedeniyle Bartın-Kurucaşile yolu trafiğe kapandı. Tekkeönü köyünden Curunlu köyüne çıkan virajda yağıştan dolayı manevra yapamayan TIR, yolu kapattı. Olay yerine jandarma trafik ekipleri sevk edilerek, önlem alındı. TIR'ın yoldan çekilmesi için çalışma başlatıldı.