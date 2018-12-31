TIR sürücüsünü gasp eden 4 kişi gözaltına alındı

Ünsal YÜCEL/İPSALA(Edirne),()-EDİRNE'nin İpsala ilçesinde sınır kapısından Yunanistan'a çıkış yapmak için bekleyen Azerbaycan uyruklu TIR sürücüsü E.N.'nin tabanca kabzasıyla başına vurarak parasını ve cep telefonunu gasp ettikler iddiasıyla 4 kişi polis tarafından yakalanarak, gözaltına aldı.

Olay, İpsala Sınır Kapısı'nda meydana geldi. Yunanistan'a çıkış yapmak üzere İpsala Sınır Kapısı yolunda sıra bekleyen Azerbaycan uyruklu TIR sürücüsü E.N.'nin yanına gelen T.K., C.Ü., S.F. ve B.T., şoförün kafasına tabanca kabzasıyla vurarak parası ve cep telefonunu gasp etti. Polise başvuran E.N., şüphelilerden şikayetçi oldu.

Polis, olayı gerçekleştirdikleri iddiasıyla T.K., C.Ü., S.F. ve B.T.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ise 1 kurusıkı tabanca, 5 kurusıkı tabanca mermisi, 2 av tüfeği fişeği ve 12 cep telefonu ele geçirildi.