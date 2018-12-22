Kaza, öğle saatlerinde Ereğli-Alaplı Karayolu Huzurevi mevkiinde meydana geldi. Eyüp Mandıralı yönetimindeki 78 BP 098 plakalı TIR, kırmızı ışıkta bekleyen Ersin Silahlı’nın kullandığı 81 EP 875 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada, Eyüp Mandıralı yaralandı. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Eyüp Mandıralı, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eyüp Mandıralı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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TIR'lar çarpıştı: 1 yaralı
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde iki TIR'ın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Ereğli-Alaplı Karayolu Huzurevi mevkiinde meydana geldi. Eyüp Mandıralı yönetimindeki 78 BP 098 plakalı TIR, kırmızı ışıkta bekleyen...
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde iki TIR'ın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Ereğli-Alaplı Karayolu Huzurevi mevkiinde meydana geldi. Eyüp Mandıralı yönetimindeki 78 BP 098 plakalı TIR, kırmızı ışıkta bekleyen Ersin Silahlı’nın kullandığı 81 EP 875 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada, Eyüp Mandıralı yaralandı. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Eyüp Mandıralı, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eyüp Mandıralı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza, öğle saatlerinde Ereğli-Alaplı Karayolu Huzurevi mevkiinde meydana geldi. Eyüp Mandıralı yönetimindeki 78 BP 098 plakalı TIR, kırmızı ışıkta bekleyen Ersin Silahlı’nın kullandığı 81 EP 875 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada, Eyüp Mandıralı yaralandı. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Eyüp Mandıralı, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eyüp Mandıralı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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