TIR dorsesinde 4 kaçak yakalandı

KEŞAN(Edirne),()-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde park halindeki TIR'ın dorsesinde yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 4 kaçak yakalandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Keşan-Gelibolu karayolu üzerindeki Enez Kavşağı yakınlarında park halinde bulunan TIR'ın dorsesinde arama yaptı. Yapılan aramada yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen yabancı uyruklu 4 kaçak yakalandı. Kaçaklar, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.