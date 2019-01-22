TIR bariyerlere çarptı

Engin ANAK/ALANYA, () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bariyerlere çarpan TIR'da yüklü meyve ve sebzeler yola saçıldı. Kazada yaralanan olmazken TIR'da maddi hasar oluştu.

Kaza, sabah saatlerinde D400 karayolunun ilçe girişinde meydana geldi. Ahmet Çakır'ın kullandığı 55 ABD 362 plakalı meyve ve sebze yüklü TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Bariyerlere çarparak durabilen TIR'ın dorsesinde yüklü meyve ve sebzeler yola saçıldı.

Sürücü Ahmet Çakır ile araçtaki diğer kişinin yara almadan atlattığı kaza nedeniyle TIR'da maddi hasar meydana geldi. TIR çekici yardımıyla kaldırılırken, yola saçılan sebze ve meyveler ise belediye ekipleri tarafından temizlendi.

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