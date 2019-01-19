Tıp öğrencilerinden organ bağışı çağrısı

ANTALYA'da bir alışveriş merkezinde stant açan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri, organ bağışı ve nakli konusunda bilgi verdi. Çalışma sırasında 50 kişi organ bağışında bulundu.

AÜ Tıp Fakültesi öğrenci topluluğu ve AÜ Hastanesi Organ Nakli Koordinatörlüğü, organ bağışına dikkati çekmek amacıyla Konyaaltı'ndaki bir alışveriş merkezinde stat açık vatandaşları bilgilendirdi. Organ bağışı ve organ nakli konusunda bilgi içeren broşür dağıtan tıp fakültesi öğrencileri, organ bağışı çağrısında bulundu. Vatandaşların organ bağışı ve nakli konusundaki sorularını da cevaplayan öğrenciler, daha sonra bağış yapmak isteyenlerin kaydını aldı. Gün boyu süren çalışma sonunda 50 kişi organ bağışında bulundu.

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