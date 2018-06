Tıp dünyasına 159 genç hekim

MERSİN, () – MERSİN Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitimlerinin tamamlayıp mezun olan 159 genç doktor meslek hayatlarına uğurlandı.

Çiftlliköy Kampusunde düzenlenen törene; Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Baş Konsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Yusuf Ziyaddin Cavlak, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Kd. Alb. Oğuz Bavbek, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende söz Vali Su, hekimliğin insan yaşamı ve sağlığını korumayı her şeyin üzerinde gören ve onu özveri, sabır ve fedakarlık ile hoşgörü gibi erdemlerle sergileyen kutsal bir meslek olduğunu belirterek, "Devletimiz öğrenimlerinizi tamamladığınız üniversitelerimiz olduğu gibi mesleğinizi icra edeceğiniz hastanelerimizi de çağı gereklerine uygun hale getirmiştir. Bugün şehir hastanelerimizde devlet hastanelerimizde aile sağlık merkezlerimizde, toplum sağlığı merkezlerimizde, 112 acil istasyonlarımızda, hava ambulanslarımızda hemen hemen her yönüyle çağı yakalamış, çağın üzerinde gerçekten modern bir teçhizat ve hastane kapasitesine sahip bulunuyoruz. Bunları daha da geliştirmeye devam edeceğiz. Sizler de bu modern tesislerde vatandaşlarımıza en güzel hizmeti sunacaksınız" dedi.

Rektör Çamsarı da, mesleklerine yeni başlayacak olan genç meslektaşlarına tavsiyelerde bulunarak, "Hastaneler ve diğer sağlık kurumları sadece ihtiyaç halinde gelinen ve sizden yardım bekleyen insanların başvurduğu kurumlardır. Bu nedenle size gelen her hastaya şefkatle ve merhametle yaklaşın. Unutmayın ki ağzınızdan çıkacak her kelime insanların hayatını etkileyecek düzeyde önemli olacaktır. Zaten bu da işinizin kutsallığı ve öneminin doğal getirisidir. İşiniz derken bu kelimenin hekimliği tam olarak kapsamadığının farkındayım. Çünkü sizin mesainiz olmayacak. Yaptıklarınız ve başardıklarınız asla kazancınızla ölçülemeyecek. Bazen sağlığınızı hiçe sayarak sağlık hizmeti sunacaksınız. Yani siz yeni bir meslek hayatına başlamaktan ziyade yeni bir yaşama başladınız" diye konuştu.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk de fakülte hakkında bilgi vererek öğrencilerin çok nitelikli bir üniversiteden mezun olduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Musa Dirlik, mezunlara sembolik son ders verildi. Dirlik, her zaman hastalara güler yüzlü ve şefkatli olmalarını unutmamaları gerektiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Hastalık yoktur hasta vardır prensibini göz ardı etmeyin. Bir hastaya yönelik klinik semptomlar bulgularla ortaya çıkabilir bu yüzden hastalar değerlendirilirken geniş perspektifle düşünülmeli ve titizlikle sorgulanmalıdır."

Dirlik daha sonra, genç doktorlara Hipokrat Yeminini okutarak onların hekimlik hayatlarında bu yemine bağlı kalmalarını istedi. Dönem birincisi İnt. Dr. Nurdan Güzel Averbek tarafından Tıp Fakültesi Mezuniyet Kütüğü'ne dönem plakası çakılması sonrasında dereceye giren mezunlara ödülleri ve mezuniyet belgeleri verildi. Törenin sonun da, mezunlar havai fişek eşliğinde havaya kep attı.

