Ticari yatlar 'sörvey'e hazırlanıyor

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA'nın tarihi Kaleiçi Yat Limanı başta olmak üzere Kaş, Finike, Kemer, Manavgat ve Side limanlarında turistik mavi yolculuk gezileri için kullanılan gezi yatları ve ticari yatlar, sezon bakımı için gün sayıyor. Ticari tekneler her yıl yenilenmesi gereken 'denize elverişlilik' belgelerini yenilemek için 'sörvey' (teknik kontrol) denetimine girecek.

Sezon bakımı için Antalya, Kemer karayolu üzerindeki balıkçı barınağı başta olmak üzere farklı limanlarda karaya çıkarılacak olan tekneler, profesyonellerin elinde yeni sezona hazırlanıyor. İç ve dış olarak iki bakımdan geçen teknelerin deniz içinde kalan iskeletleri, yosun başta olmak üzere farklı deniz canlılarının barınmasını ve zeminin aşınmasını engelliyor.

Tüm ticari teknelerin 'denize elverişlilik' belgelerini yenilemek için her yıl sörvey denetimine tabi tutulduğunu hatırlatan DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sualtı sörvey denetiminin 36 ayda bir yapıldığını belirten Çetin, "Ticari teknelerin karaya alınarak yapılan sörvey aralığı 36 ayı geçemez. 36 ayda bir mutlaka karaya çıkmaları gerekir. Fakat ticari teknelerin her yıl denize elverişlilik belgelerini yenilemeleri şart. Bunun için de kimileri karaya çıkarak kara sörveyini yaptırır kimileri ise sualtı sörveyini yaptırarak elverişlilik belgesine sahip olur" dedi.

KARA SÖRVEYİNDE TEDEPEN TIRNAĞA BAKIM

Bakım döneminde birkaç ay deniz dışında tutulan teknelerin ahşap bölümleri, çürüyen metal akşamlarının değişiminin yanı sıra, şaft ve motor bakımı, jeneratör, kabin bakımı ve genel bakım denilen iç ve dış çalışmaları yapılıyor. Kaptanlar bakım süresince teknelerinin başından ayrılmayarak, çalışmaları yakından takip ediyor.

DENİZ SÖRVEYİNDE SUALTINDAN İNCELEME

Kara sörveyi zamanı gelmeyen tekneler ise deniz sörveyi olarak adlandırılan incelemeden geçiyor. Dalgıçların yardımıyla teknenin altından alınan kamera görüntüleri incelenerek, ticari teknelere denize elverişlilik belgeleri veriliyor. Kusurlu bulunanlar ise karaya çıkartılarak bakımlarını yapıp belgesine sahip oluyor.

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