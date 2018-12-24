Ticareti kolaylaştırmanın yollarını aradılar

İZMİR'de iş dünyası temsilcileri, bir araya gelerek ticareti kolaylaştırmanın yollarını aradı. Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık, bunun iyi bir ekip çalışması, sağlıklı bir iletişim ağı ile çözül yolları üretmekten geçtiğini söyledi.

2018 Ticaretin Kolaylaştırılması Bölgesel Değerlendirme Toplantısı, Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından İzmir Ticaret Odası’nın (İZTO) ev sahipliğinde Ege Bölgesi kamu kurum yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, oda, borsa ve birlik yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, ticaretin kolaylaştırılması, ihracat süresi ve maliyetlerinin düşürülmesi için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu "Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasında, üretim, ihracat kadar lojistik iş süreçlerinin çok değerli olduğunu görmekteyiz" dedi. Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkan Yardımcısı Mihri Çelik, son yıllarda gerçekleştirilen düzenlemeler ve özellikle yakın geçmişte devreye giren Tek Pencere Sistemi ile bürokratik işlemlerin azaltılması yönünde atılan adımları memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık, temel hedefin ihracatın arttırılması olduğunu belirterek, "Sadece ihracatçılarımızın gayretleri ile hedeflerimize ulaşmamız mümkün değildir. Hatta bu sürece dâhil olan tüm aktörlerin, işlerini ayrı ayrı çok iyi yapmaları da yetmez. Hepimizin iyi bir ekip çalışması yapması ve aramızda iyi bir iletişim ağı kurmamız gereklidir. Birlikte düşünürsek çözüm yolları üreteceğiz" dedi.

İZMİR, ()

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