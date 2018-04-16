Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu yeşile yeşil katmaya devam ediyor

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesindeki Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, TEMA Vakfı Lüleburgaz Örgütü ile işbirliği içerisinde doğayı korumak, yeşile yeşil katmak amacı ile fidan dikim etkinliği düzenledi.

Etkinlik, ilçeye bağlı Eskitaşlı köyünde gerçekleştirildi. Etkinlik okulun 2/A,2/B ve 3/C sınıfı öğrencileri ve sınıf öğretmenleri Tuğba Kutlu,Şengül Orlu ve İlker Selen’in katılımı ile büyük bir coşku içerisinde gerçekleşti. Fidan dikimine toplam 88 öğrencinin yanısıra 25 velide katıldı. 50 adet dışbudak, 50 adetbadem fidanı dikildi.Fidan dikiminin tamamlanmasından sonra fidanlara can suyu verilerek mıntıka temizliği yapıldı. TEMA Vakfı Lüleburgaz Örgütü Sorumlusu Orman Yüksek Mühendisi Vicdan Aladağ, etkinliğin gerçekleşmesine katkı veren Okul Müdürü Orhan Kılıç’a, etkinliğe katılan öğretmenlere,öğrencilere, köyün muhtarı Selami Tezcan’a ve TEMA gönüllüleri ResülÇokan ile Mustafa Remzi Gökmen’e teşekkür etti.