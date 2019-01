Ticaret Odası Başkanı Gülsoy 2018 ihracat rakamlarını değerlendirdi

KAYSERİ, () - KAYSERİ Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy açıklanan ihracat rakamlarına göre 168,1 milyar dolarla cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaşıldığını ve yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen elde edilen bu başarının iş dünyasına yeni umut kapıları açtığını ifade etti.

2018 yılı ihracat rakamlarında yüzde 7,1 artış gösterildiğini belirten Başkan Gülsoy; “Cumhuriyet tarihimizin en yüksek yıllık ihracatı gerçekleşti. İhracatta yaşanan yükselişe karşın ithalattaki 4,6 düşüşle ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı bir önceki yıla göre 8,2 puan artış göstermiştir. Yıl içerisinde yaşanan tüm çalkantılara rağmen iş dünyasının azim ve sabrının sonucunda yaşanan bu olumlu gelişme, Türk ekonomisinin hedeflendiği gibi devler liginde ilk 10’a gireceğinin müjdecisi niteliğindedir" diye konuştu.

Küresel anlamdaki olumsuz gelişmelere rağmen elde edilen bu başarının Türk Milletinin gücünün göstergesi olduğunu söyleyen Başkan Gülsoy, “Gözümüzü korkutmadan, paniğe kapılmadan yapabileceğimizin en mükemmelini yapmamız gerektiğini her fırsatta dile getirdik. Devlet milletine, millet devletine güvenirse atlatamayacağı sorun yoktur diye de özellikle vurguladık. Nitekim böyle de oldu. Bizler işimize baktık, ticaretimizi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Özellikle Kayserimiz sağduyulu olarak işine dört elden sarıldı. Açıklanan rakamlar da bunun en güzel kanıtıdır. Türkiye genelinde Cumhuriyet rekoruna imza atılırken ilimiz de bu başarıdan nasibini aldı. Yapılan ihracat rakamlarına göre iller arasında 12. Sırada yer alan şehrimizde İhracatımız, Türkiye ortalamasının 1,5 katından daha fazla artış gösterdi. Özverili çalışmalarından dolayı iş dünyamıza ve ihracatçılarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Başkan Gülsoy, Kayseri’nin elde ettiği bu başarıyı önümüzdeki süreç içerisinde daha da artıracağına inandıklarını vurgulayarak; “ Kayseri olarak ihracatta kısa vadede ilk 10, uzun vadede ise ilk 5 içinde yer almak için azimle, sabırla çok çalışarak yeni pazarlara ulaşmalıyız. Hak ettiğimiz yere gelmek için bir an evvel Kayseri’ye lojistik merkezi kurulması elzemdir. Markalaşma ve ihracatın artması için ulaşımda kolaylık, önemli şartlardan olup Kayseri için otoban bağlantılı yollar, hızlı tren, raylı taşımacılık sistemi ve yeni bir havalimanı planı bir an evvel hayata geçirilmelidir” dedi.