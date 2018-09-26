Ticaret Borsası’ndan 500 öğrenciye giyim ve kırtasiye yardımı

HATAY’ın Reyhanlı İlçesi, Ticaret Borsası tarafından ilköğretim okullarında eğitim öğretim gören 500 öğrenciye kışlık mont, çanta ve kırtasiye yardımı yapıldı.Ticaret Borsası Başkanı Bülent Karaca, TOBB’dan gelen yardımın yanı sıra Reyhanlı TB'nın imkanları ile ihtiyaç sahibi 500 öğrenciye kırtasiye, kışlık mont ve çanta yardımı yaptıklarını söyledi. 50 bin TL tutarındaki yardımının okullara götürülerek öğrencilere teslim edildiğini belirten Karaca, "Vereceğimiz fiş ile öğrenciler gerekli olan kırtasiyelerini alacaklar" dedi.Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsmet Çalım ve Başkan Yardımcısı İsmail Şanverdi ile okullarda öğrencilere eşyalarını teslim eden Karaca, ilk defa böylesine büyük çapta yardım yaptıklarını sözlerine ekledi.

FOTOĞRAFLI