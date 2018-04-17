Tıbbi Mümessillerden coşkulu kutlama

GAZİANTEP, () - 14 Nisan Tıbbi Mümessiller Günü, Gaziantep'te düzenlenen coşkulu bir balo ile kutlandı. Baloda gönüllerince eğlenme fırsatı bulan mümessiller stres attı.

Şato Restorandaki baloya Mümessil Dayanışma Derneği (MÜDAD) Gaziantep Şubesi'nin yönetici ve üyeleri, ilaç firmaları ve sağlık sektöründen temsilciler ile seçkin bir davetli topluluğu katıldı. Geç saatlere kadar devam eden baloya katılan tıbbi mümessiller gönüllerince eğlenme imkanı buldu. Coşkulu geçen baloda canlı müzik eşliğinde sık sık piste çıkan tıbbi mümessiller dans ederek ve halay çekerek stres attı.

MÜDAD Gaziantep Şube Başkanı Emrah Diri, derneğin çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Sağlık hizmetlerinin önemli bir parçası olan tıbbi mümessiller olarak mesleğimizin sorunlarının çözüme kavuşturulmasına öncülük etmek ve meslektaşlarımız arasındaki dayanışmayı artırmak amacıyla kurduğumuz derneğimiz bir yılda önemli hizmetler yaptı. Meslektaşlarımız arasında birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmek amacıyla çok sayıda etkinliğe imza attık. Bunun yanında üyelerimizin iyi ve kötü günlerinde yanlarında olarak, acılarını ve mutluluklarını paylaştık. Bundan böyle de üyelerimizin desteği ile çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

14 Nisan Tıbbi Mümessiller Günü dolayısıyla düzenlenen gecede konuşan MÜDAD Gaziantep Şube Sekreteri Derya Tiryaki de birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Sivil toplum kuruluşlarının önemine değinen Tiryaki, “Sivil toplum kuruluşları demokrasinin, katılımcı yönetim anlayışının en önemli unsurlarıdır. Büyük bir aile olan tıbbi mümessillerin MÜDAD çatısı altında toplanmasını mesleğimiz açısından çok önemsiyoruz. Dernek olarak en büyük hedefimiz, mesleki ve toplumsal sorunlarının farkında olan ve bunlara çözüm üreten, üyelerinin haklarını savunan, meslektaşları arasında birlik ve beraberlik duygularını güçlendiren bir sivil toplum kuruluşu olmaktır" dedi.

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