Tıbbi cihaz desteğine teşekkür

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI, () - SANDIKLI Devlet Hastanesi'ne tıbbi cihaz desteği sağlayan 2 yardımsevere İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz teşekkür plaketi verdi.

İzmir Sandıklılar Derneği tarafından Mehmet Yağcı aracılığıyla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne 20 bin lira değerinde, gurbetçi Mehmet Bozkurt tarafından ise 60 bin lira değerinde tıbbi cihaz alındı. Bunun üzerine düzenlenen program kapsamında İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz, hastaneye verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek Mehmet Bozkurt ve Mehmet Yağcı'ya teşekkür plaketi verdi.

Programa Sandıklı Devlet Hastanesi Başhekimi Hazım Bolca da katıldı.

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