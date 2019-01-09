THK Kaş Şube Başkanı Çetin oldu

Ahmet ACAR/KAŞ, () - TÜRK Hava Kurumu (THK) Kaş Şube Başkanlığı görevine Ramazan Çetin getirildi.

THK Kaş Şube Başkanlığı'nı 30 yıldır sürdüren Durali Kolak, sağlık nedeniyle görevinde istifa etti. Kolak'ın istifasının ardından toplanan yönetim kurulu, THK yönetmenliği gereğince başkan yardımcısı olan, aynı zamanda 41 yıldır Kaş Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı'nı da yürüten Ramazan Çetin'i, THK Kaş Şube Başkanlığı'na getirdi. Başkan yardımcılığı görevi de Mehmet Zorlu'ya verildi. Yönetim kurulu üyeleri ise Hasan Çalışkan, Ömer Tüzer ve Kadir Ustaer'den oluştu. Nurten Canbay'ın kurumda sayman olarak görevini sürdüreceği belirtildi.

THK Kaş Şube Başkanı Ramazan Çetin, "THK, Gazi Mustafa Kemal'in 'İstikbal göklerdedir' diyerek kurduğu, Türk ulusuna emanet olarak bıraktığı bir kurum. Bu kurumu yüceltmek, başarılı olmasını sağlamak hepimizin görevi. Bu görevi 30 yıldır sürdüren başkanımız sağlık nedeniyle görevini bizlere bıraktı. Bugüne kadar THK Kaş Şubesi, Türk havacılığının geliştirilmesi için en çok katkı sağlayan ilçe. Bizim dönemimizde de bu sürecektir" dedi.

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