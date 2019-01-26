THD 28’inci yaşını Yenimahalle’de kutladı

ANKARA, () - TÜKETİCİ Hakları Derneği (THD), kuruluşunun 28’inci yılını Yenimahalle Belediyesi İlkadım Salonu’nda düzenlenen etkinliklerle kutladı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde düzenlenen geceye, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan, Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, Demokratik Kitle Örgütleri yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı. Tüketici Hakları Derneği’ne teşekkür eden Başkan Yaşar, "Kuruluş amacına uygun, yandaş olmadan, üreticinin de tüketicinin de hakkını koruyarak, insanlarımızın yaşam kalitesini arttırmak için elini taşın altına koyan örgütlerdendir" dedi.

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar da, tüketici hakları konusundaki duyarlılığı nedeniyle Başkan Yaşar’a teşekkür ederek vatandaşları örgütlenmeye davet etti.

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