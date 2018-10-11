TGF Başkanı Yılmaz Karaca Tarsus'ta

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () - TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Başkanı Yılmaz Karaca, Mersin'in Tarsus ilçesinde basın mensupları ile bir araya geldi.

14 Ekim'de Ankara'da yapılacak olan kongre öncesinde Tarsus Medya Mensupları Derneği (MEDYAD) Başkanı Okan Çalışkan'ı ziyaret eden Karaca, gazetecilerin sorunlarını dinledi.

Başkan Karaca, Türkiye'de basın özgürlüğünün düşük seviyede olduğunu belirtirken, ziyarette meslekte yaşanan zorunların çözümü noktasında yapılması gerekeler masaya yatırıldı.



FOTOĞRAFLI

