TGB üyeleri 'Andımız'ı okudu

Berkay KUNT/ANTALYA, () - DANIŞTAY 8. Dairesi'nin 'Öğrenci Andı'nı kaldıran işlemi iptal etmesinin ardından Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Antalya İl Başkanlığı üyeleri, 'Öğrenci Andı'nı okuyarak, okullardan yeniden okutulmasını istedi.

Kışlahan Meydanı'nda toplanan TGB üyeleri, Danıştay'ın, 'Öğrenci Andı'nın okullarda okutulmasını kaldıran işlemi iptal ettiğini ve kararın uygulanmasını istedi. Grup adına açıklama yapan TGB İl Başkanı Oğuz Özyavuz, kararı yerinde bulduklarını söyledi. Kararın, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki kararlılığını ve azmini pekiştirdiğini vurgulayan Özyavuz, "Danıştay kararı hemen uygulanmalı ve okullarda yeniden 'Andımız' okutulmalıdır. Bizler ülkenin her yanında Öğrenci Andı'nı okuyarak gençliğin kararlılığını ve iradesini göstereceğiz" dedi.

Gruptakiler, açıklamanın ardından 'Öğrenci Andı'nı okuyarak dağıldı.

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