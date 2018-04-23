TGB'li gençlerde YSK'ya E-Devlet sistemi önerisi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,() - TÜRKİYE Gençlik Birliği (TGB) Kayseri Şubesi üyeleri Cumhuriyet Meydanında yaptıkları basın açıklamasında 24 Haziran seçimler, için E -Devlet Sistemini önerdi.

Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan TGB Şube Başkanı Şevket Reçber yaptığı açıklamada " Geçtiğimiz günlerde milletimize erken seçimi dayattılar. Yangından mal kaçırır gibi yapılan erken seçim, korkunun göstergesidir. Ancak, korkunun ecele faydası yoktur. Milletin iradesini hiçe saymaya kalkanları millet hezimete uğratacaktır. Milletin kararlarını kalıplara sokmaya çalışanlar, seçim hakkını kısıtlamaya kalkanlar kaybedecek, Türk Milleti kazanacaktır. Çağ dışı kararlarla insanları YSK'da sıra bekletmek, belirleyeceği aday konusunda zorluk çıkartmak kimsenin haddine değildir. Çağ dışı soruna çözüm önerimiz 38 milyon insanın kullandığı E-Devlet sistemidir" dedi.

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